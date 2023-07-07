富邦金控與日盛金控於2022年11月11日完成合併，為台灣金融業第一起金金合併，著眼於兩家企業已完成整併，相關制度與福利亦趨於一致，為共同維護廣大會員權益，今年一月起，在富邦金控工會王浩嘉榮譽理事長提議與居間協調下，富邦金控工會與日盛金控工會進行充分溝通。今日在台北市政府勞動局高寶華局長、勞動部勞動關係司王厚偉司長兩位共同見證下，圓滿完成兩工會的合併簽約，合併後，將以富邦金控工會為存續工會，並由兩工會幹部一同為會員們發聲，期待透過既有順暢的勞資溝通管道，與公司共創勞資和諧工作環境。

富邦金控工會係2011年5月1日勞動三法修法施行後，全國第一家成立的金控工會，長期以來，富邦金控工會與富邦金控及相關子公司均維持良好的互動關係，亦秉持勞資和諧的初衷，兼顧會員權益及公司獲利、努力創造雙贏。目前富邦金控工會與富邦證券、富邦期貨、富邦產險均簽訂團體協約，並持續向公司爭取優化相關福利，提升員工幸福感，未來將致力於整合會員加速融入企業，共同創造勞資和諧、穩定發展的工作環境。