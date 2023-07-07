鐵礦連續3日走高，但6日漲勢縮小，62％品位澳洲粉礦6日運往大陸的價格上漲0.35美元，回升到每噸112.2美元，是6月30日以來新高。而鐵礦最近3日累計每噸上漲1.55美元，7月以來每噸共上漲0.5美元。若統計今年累計鐵礦每噸下跌5.15美元，跌幅為4.4％。

另1個推高鐵礦價格的原因是本周大陸港口鐵礦庫存量、到港量同步下降，也為鐵礦走勢形成支撐。同時，大陸現貨鋼價維持平穩，而黑色期貨如鐵礦、焦煤、鋼筋、熱軋、線材等走強，帶動鐵礦小幅走高。