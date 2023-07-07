EIU定義的衝突是指「全面性的衝突，包括中、台、美的直接軍事參與」，目前評估中國直接軍事侵略台灣的風險列為「非常不可能」。一旦發生，上述3個經濟體將會最受打擊，因為地理上最接近台灣海峽，同時也與中國貿易密切，更重要的是，日韓菲同為美國條約盟友。

該報告提及日、韓、菲皆有美國基地，假使中國選擇發動戰爭，就可能遭遇攻擊，「我們預期美國的參與將啟動該國的地區安全聯盟，直接影響澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓和韓國（以及其他有美軍基地的國家如泰國和新加坡）。」

EIU並將澳洲、馬來西亞、泰國、越南、香港列為「嚴重曝險的市場」。

此外，台海衝突也將衝擊全球半導體產業。《經濟學人》今年3月估計，台灣生產全球60％的半導體晶片，生產90％的最先進晶片。EIU表示，若爆發軍事衝突將切斷台灣晶圓廠運作，最好的情況是空、海運被中斷，最糟的情況是晶片製造設備完全被摧毀，無論如何，產業上游與下游都會遭受重創。