高雄地檢署7月6日召開「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗親自與會，並慰勉高雄地檢署檢察官偵辦去年九合一公職人員選舉查察辛勞。（最高檢提供）

高雄地檢署7月6日召開「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗親自與會，並慰勉高雄地檢署檢察官偵辦去年九合一公職人員選舉查察辛勞。（最高檢提供）

高雄地檢署7月6日召開「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗親自與會，並慰勉高雄地檢署檢察官偵辦去年九合一公職人員選舉查察辛勞。（最高檢提供）

針對2024年總統及立委大選，檢察總長邢泰釗指示全國檢察機關3大查察重點，要求檢察官嚴查選舉（網路）賭盤、境外勢力介選、AI結合深偽技術妨害選舉，邢泰釗並宣示「維護選舉公正性是檢察官責無旁貸的職責」。

最高檢表示，高雄地檢署7月6日召開「111年地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗親自與會，並慰勉高雄地檢署檢察官偵辦去年九合一公職人員選舉查察辛勞。

邢泰釗有鑑於即將到來的2024年總統及立委選舉，牽涉到國際地緣政治，各方勢力均可能試圖以不正當手段介入影響本次選舉，指示檢察官選舉查察工作就是維護選舉公正性，讓台灣人民不受外在不正當手段的影響，依其自由意志，行使投票權。

邢泰釗並提示明年選大選舉查察工作3大重點，包括選舉（網路）賭盤；境外勢力以不正當手段介入我國選舉；利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性。

邢泰釗說，為有效防制選舉（網路）賭盤及境外敵對勢力藉由財物、不正利益介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉，最高檢察署已向法務部建議修訂「鼓勵檢舉妨害選舉案件要點」，增訂「檢舉選舉（網路）賭盤最高新台幣500萬元獎金；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高給予新台幣2000萬元獎金。」鼓勵民眾踴躍檢舉。

面對有心人士可能利用人工智慧結合深偽技術散布不實影音、影像來影響選舉，最高檢察署已製作「AI生成或深度偽造(DEEP FAKE)影音、圖片、文字妨害選舉公正案件偵查要領彙編」，作為檢察官處理參考依據。