Instead of dining with senior Chinese officials, Janet #Yellen opted to have her dinner at a Yunnan cuisine restaurant in Beijing.

The restaurant owner mentioned that Yellen has a penchant for mushrooms and ordered four servings of the delectable wild mushroom dishes. 🇨🇳🇺🇸 pic.twitter.com/K1wUXAIwdB — CN Wire (@Sino_Market) July 7, 2023

美國財長葉倫昨抵達北京展開為期4天的訪問，她在當地的的第一餐並非官方設宴，而是與美方同僚去北京三里屯一家雲南餐廳大快朵頤。陸網稱，葉倫使用筷子相當熟練，應該很喜歡吃中式料理，且餐廳服務員透露，她很愛「菌子」（菇類），還一口氣點了四份。

大陸九派新聞報導，葉倫用餐的雲南餐廳「一坐一忘」於微博發圖文指出，葉倫一行人並未訂包廂，而是在餐廳的開放空間用餐。

微博網友「潘潘貓」發文表示，當時她也在餐廳裡偶遇葉倫，在去洗手間時經過他們的餐桌，發現他們點了很多雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉捲、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排等。

據餐廳服務員透露，葉倫很愛「菌子」（菇類），光是「見手青（牛肝菌）」就點了四份。該餐廳也說，昨天「真是無比魔幻的一天」。

報導提到，這家餐廳在北京使館區附近，各國駐華使節和隨行人員經常去這裡用餐。另有網友發現，拿筷子的姿勢十分熟練，或許是個中餐愛好者。

葉倫訪中行程從6日至9日，為期4天。大陸財政部官網新聞稿稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。「我們希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境」。

葉倫與中方官員會面時可能涉及議題包括雙方共同利益領域，例如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧的領域，則可能對美光科技的禁令提出反對等。