【全程字幕】黃暐瀚爆「拔朱說」太荒謬？ 趙少康：我覺得黨主席沒做好 @ChinaTimes

國民黨總統提名人侯友宜民調持續第三，黨籍立委鄭麗文6日開第一槍喊「換侯」，但黨中央則表態祭出「黨紀」約束言行，近期也傳出黨代表要換掉黨主席朱立倫的「拔朱」一說。對此，中廣集團董事長趙少康今( 7日)表示，直接祭黨紀處分不太合適，黨內應該要先溝通看看，但變成今天的局面，黨主席要負最大的責任，身為主席就不能躲在後面；但趙少康並未表態要拔朱，僅說交給黨代表和中常委決定。

鄭麗文昨在政論節目中提出換侯說法，朱立倫也立刻駁斥，未來絕無可能也不必炒作，同時強調黨員應盡力協助提名參選同志當選，違者將依黨紀處分。

被問及是否支持用黨紀約束黨員言行，趙少康表示，這各有利弊，可能是擔心一個接一個開始表態，但他認為，黨內應該先溝通，不需要一開始就拿黨紀出來，畢竟鄭麗文也是國民黨的戰將，一下子就用黨紀對她也不太適合，還是要先溝通看看、聽她說的有沒有道理。

趙少康也認為，黨主席應該要出來協調，「黨主席如果都躲在後面，那叫甚麼黨主席呢？」黨主席應該出面跟鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲協調，黨主席就是要身先士卒、帶領大家，如果躲在後面，黨內各種聲音都會有，黨主席自己本身要做表率。

記者也問及「拔朱」說，趙少康也坦言自己也是聽媒體人黃暐瀚的消息，現在各種傳言都有，國民黨中央自己要站得正、站得穩，穩住中央委員、中常委、黨代表就沒事了，讓傳言一直講，但黨中央除了黨紀也沒其他手段，這不是辦法。

趙少康也表示，如果黨代表對主席有不滿，朱立倫也應該跟黨代表說清楚，說明為甚麼他的決策會變成這樣，本來對國民黨很好的局面，搞得每個黨員都憂心忡忡，黨不用檢討嗎?朱立倫不用檢討嗎?

媒體也追問趙少康認不認同拔朱，趙少康則回應，他不是黨代表也不是中常委，就讓他們自己做決定，自己身為黨員，就是聽從黨代表跟中常委的意見。他也說，搞到今天這個地步，黨主席要負最大的責任，但換不換主席不會是他來決定。