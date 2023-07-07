台灣港務公司高雄港務分公司為配合高雄港洲際二期水域啟用，提升高雄港水域環境清潔能力，特別斥資超過3000萬，採購新型多功能清潔船「高907」，預計7月到港，待驗收完成後便可投入高雄港港區水域環境維護任務。

高雄港務分公司表示，「高907」新型多功能清潔船除具抗浪能力，除可因應高雄港洲際二期啟用，進入該海風浪強勁水域環境執行清潔任務外，更具備自動撈除水域漂流廢棄物、自動汙油水分離回收、支援強力水柱、水中曝氣及攔油索拖帶等多項高科技功能，有助於提升清除水域垃圾清運效率、優化港池水生環境，對於港區水域環境維護及管理將有顯著貢獻。

購置新船規畫時，高雄港務分公司也考量清潔人員作業安全及預防港區汙染等事故發生，當港區水域發生油汙意外時，新型多功能清潔船可立即支援緊急應變，有效進行油品圍堵、投放吸附材、灑水控制及清除等作業，除大幅降低人力需求外，也可減少作業人員暴露於危險環境中。

「高907」，預計於7月到港，待驗收完成後便可投入高雄港港區水域環境維護任務，希望高雄港新購置的多功能清潔船能為港區環境保護工作注入一股新能量，共同維護港區環境。