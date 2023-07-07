British cruise missile "Storm Shadow" in the hands of soldiers of the Russian Armed Forces, now on its way to the research institute, where it will be dismantled and analyzed pic.twitter.com/O6Ov6dOrl2 — Spriter Team (@SpriterTeam) July 6, 2023

自烏克蘭從英國手中拿到長程「風暴之影」（Storm shadow）飛彈後，就用它們來打擊一些高價值的俄羅斯目標。然而，這對英國來說，或許不是好消息，因為俄軍取得了「大部分完好無損」的飛彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，沙皇之狼軍事技術中心（Tsar’s Wolves Military Technical Center）負責人德羅戈辛（Dmitry Rogozin）告訴官媒俄新社，俄羅斯志願軍BARS-11分隊和沙皇之狼部隊指揮部從戰區幾乎拿走了整枚英國「風暴之影」巡弋飛彈。

羅戈辛指出，它只有部分毀損，而俄方技術專家在戰場上就把它拆解，將高爆裂物、彈體和控制器分開，至於彈翼則折疊起來，以便運輸。他說，「風暴之影」用了很高檔的電子設備，就算墜落也沒事，而俄軍花了兩天，才運走這「戰利飛彈」。

如今這戰利品已交給技術專家，以研究相關設計和內容物。羅戈辛表明，浙江可讓俄羅斯國防工業找出對付「風暴之影」最有效的方式。