自烏克蘭從英國手中拿到長程「風暴之影」（Storm shadow）飛彈後，就用它們來打擊一些高價值的俄羅斯目標。然而，這對英國來說，或許不是好消息，因為俄軍取得了「大部分完好無損」的飛彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，沙皇之狼軍事技術中心（Tsar’s Wolves Military Technical Center）負責人德羅戈辛（Dmitry Rogozin）告訴官媒俄新社，俄羅斯志願軍BARS-11分隊和沙皇之狼部隊指揮部從戰區幾乎拿走了整枚英國「風暴之影」巡弋飛彈。

羅戈辛指出，它只有部分毀損，而俄方技術專家在戰場上就把它拆解，將高爆裂物、彈體和控制器分開，至於彈翼則折疊起來，以便運輸。他說，「風暴之影」用了很高檔的電子設備，就算墜落也沒事，而俄軍花了兩天，才運走這「戰利飛彈」。

如今這戰利品已交給技術專家，以研究相關設計和內容物。羅戈辛表明，浙江可讓俄羅斯國防工業找出對付「風暴之影」最有效的方式。

文章來源：‘War Trophy’ For Russia; Russian Soldiers Seize, Dismember British Missile ‘Storm Shadow’ – Rogozin Confirms

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