行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，外界憂心稅金轉嫁租金，台灣可能淪為租屋地獄。對此，行政院長陳建仁7日表示，希望擁有比較多房屋的人能夠釋出他的屋源，同時將租屋的稅率從現行最高3.6％降到2.4％，希望房東享受稅率優惠同時，要照顧到他的房客。

陳建仁7日下午視察豬瘟拔針及百億基金畜牧升級輔導成果，媒體問及政院拍板通過囤房稅2.0，副總統賴清德也拋出8年50萬社宅支票，在野黨認為是在騙選票，請問院長怎麼看？此外，囤房稅2.0遭批評無效政策，還讓稅金轉嫁租金，台灣可能變成租屋地獄引發外界憂心，請問院長怎麼看？

陳揆說，健全房市、落實居住正義是朝野政黨的共識，政府一直都在做，絕對不是為了任何的選舉或選票。

陳揆說，從蔡總統2016年上任以來，政府陸續實施一系列措施，目的就是希望所有居住正義能夠落實，目前也得到了相關的成果。

陳揆說，針對擁有比較多房屋的這些人，希望他能夠釋出他的屋源，所以我們也把出租這些房屋的稅率從最高現行的3.6％降到2.4％。當我們房東享受到這個稅率的優惠，也要照顧到他的房客。希望一起來落實居住正義，也讓這個租屋族得到實際的優惠。

鄭文燦7日上午視察竹北河岸市集園區，媒體也問及大選前，政院拍板囤房稅2.0，被質疑為何囤房稅過去遲不推動，是要消費居住正義嗎？請教副院長看法？

鄭文燦說，過去就有囤房稅，1.0版是授權給各地方政府決定是否實施，目前已經有10個縣市有實施，稅率從1.5～3.6％不等，這次是把它改成全國應一致實施，「得」改成「應」，而且把稅率的上下限1.5～3.6％提升為2～4.8％，鼓勵房子釋出，也鼓勵形成租屋市場。

另外，針對自住型1戶，排除豪宅之後，稅率從1.2％降為1.0％，這個是符合社會各界期待，也是把原來的1.0版，把它升級為2.0版，讓它更能夠有導引房屋釋出的效果，所以這不只是為了選舉，我們希望還沒有實施囤房稅的縣市，根據新法的版本，將來都要制定自治條例。