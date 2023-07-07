兩岸關係是本次總統大選重要議題，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近日提出，接受「合乎憲法的九二共識」，但遭對手、民眾黨參選人柯文哲揶揄「斯斯有2種，侯侯有3種」。對此，媒體人韋安砲轟，柯文哲逮到機會就耍嘴皮、吃豆腐，但在做事時，還是不敢跟侯友宜正面比政績，「根本是冒牌的兩岸通」。

柯文哲日前表示，他對九二共識本來就不太清楚，經過侯友宜說明後更不清楚，因為用開玩笑的話形容，「人家說斯斯有2種，侯侯有3種」，現在九二共識竟然有好幾種版本。柯文哲並強調，兩岸交流內容比標題重要，應先恢復實質交流，不要執著於名詞，否則問題就很難解決。

韋安今（7）日在臉書發文表示，柯文哲根本是冒牌的兩岸通，一副很懂兩岸關係的樣子，假裝自己辦過台北、上海的城市交流，就很懂兩岸關係。他狠批，柯文哲「講什麼都很厲害」，但在做事情時，還是永遠差侯友宜一大截，不敢正面比政績，天天逮到機會就耍嘴皮、吃豆腐。

韋安直言，柯文哲的兩岸一家親、5個互相等主張，頂多只能「交朋友」，若是真的要和對岸談事情、展開正式的交流和對話，侯友宜的「合乎憲法九二共識」，才是務實可行和專業的，「侯友宜提出的兩岸主張，能促成『談事情』的對話交流，柯P的程度只能在場外打打嘴炮，交朋友而已」。