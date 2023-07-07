義大利米蘭一家退休院的火災至今導致六人死亡，約80人受傷，其中3人還沒脫離險境，義大利當局週五（7）表示。火災起於該設施的一樓房間。火勢被迅速撲滅，未蔓延到建築物的其他部分，但產生了大量有毒煙霧。由於養老院許多住戶不能行走，得乘坐輪椅導致救援工作變得十分複雜，不過消防隊仍然成功救出160餘名住戶。

2023年7月7日，義大利米蘭的一家養老院發生火災後，急救人員在現場運送一名受害者的遺體。（路透社）

據《路透社》7日報導，米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）在現場對記者表示，2名住戶在他們的房間中被燒死，另外四人死於中毒。薩拉表示：「事情可能會更糟。話雖如此，6人死亡已經非常慘重。」該養老院住著167人。

消防隊發言人卡里（Luca Cari）表示，火災原因正在調查中，但可能是意外引起的。消防隊在凌晨1點不久後趕往了位於東南部科爾韋托（Corvetto）社區的「配偶之家」（Home of the Spouses）養老院。

#Italy. #Tragedy in #MILAN. The latest death toll from the fire that broke out last night in the #CasadeiConiugi residence for the elderly in Milan is six dead, five women and one man, and 81 people intoxicated. pic.twitter.com/qmqoJAknjT — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) July 7, 2023

當地消防隊長米切利（Nicola Miceli）接受《義大利廣播電視公司》（RAI）採訪時表示，成功疏散了約80人，其中包括許多坐輪椅的人，另外約80人被送往醫院。

2023年7月7日，義大利米蘭的一家養老院發生火災後，警察在現場工作。（路透社）

他形容救援行動「極為複雜」，原因是濃煙限制了能見度，許多居民無法自己站立。

養老院住戶盧西亞（Lucia）表示，她看到一些人在窗戶邊用抹布蒙住臉以保護自己免受煙霧的傷害。她稱讚救援人員「非常出色」，他們幫助了每個人。「那些能走的，他們走出來，那些不能走的，我想他們被用床單載了出來。」