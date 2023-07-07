高股息ETF成當紅炸子雞，據證交所定期定額交易戶數統計，交易戶數排名前五就有三檔高股息ETF，如今低碳版的高股息ETF「永豐ESG低碳高息ETF」將於13日掛牌上市，專家指出，永豐ESG低碳高息ETF是台股首檔以低碳為訴求的高股息ETF，追蹤指數殖利率高達7％至8％，並設有雙月配息與收益平準金機制，有望成為投資人定期定額新選擇。

目前市場上已有兩檔低碳ETF，包括：群益台灣ESG低碳50、國泰台灣領袖50，而永豐ESG低碳高息ETF雖是第三檔，卻也是唯一一檔高股息的低碳ETF。永豐投信指出，永豐ESG低碳高息ETF更著重在企業股利配發，低碳篩選標準也更嚴苛，指數成分股直接排除高耗能、高汙染產業，絕對碳排前25％低權重占比更達94.2％，顯示投資人除了可參與領息，亦能精準掌握低碳趨勢。

國人偏好配息型商品，國內投信也不斷推出新形態的高股息ETF，從過去指數單純篩選高殖利率股票，衍伸出ESG、低碳等等要求的高股息ETF，同時配息頻率越來越密集，如季配、雙月配。此外，隨著股息配發的公平性日益受重視，收益平準金機制也漸成ETF標配，平滑每次配息金額。

為滿足投資大眾需求，00930不僅結合高息、低碳、ESG、雙月配、收益平準金機制等優勢於一身，從追蹤標的指數於2019年7月1日至2023年4月28日期間表現來看，指數年化殖利率達7.7％，年化報酬率也有17％以上水準，吸引許多投資人關注。專家表示，相較於成立最久的臺灣高股息指數，同期間指數年化殖利率7.6％，年化報酬率8.9％，代表二支指數殖利率水準雖相去不遠，但經過低碳條件篩選的指數，年化報酬率更勝一籌，代表低碳企業除了提供息收優勢，也能帶來股價成長機會。