桃園市龜山警分局「暑期青春專案」期間，為維護青少年安全，讓青少年有正當休閒活動，今日14時30分與協辦單位TOYOTA桃鶯營業所共同辦理【「龜」心是健‧桃林健步走】暑假活動，向現場的青少年宣導拒詐及拒毒菸之重要性。

警方說，活動結合親子同遊逗陣行以健走形式欣賞沿途優美風景，藉由主持人趣味問答方式，提升青少年健康樂活觀念，也讓學生在放暑假時，可以在健走運動中啓發青少年反詐、反毒菸意識，讓學生印象深刻，並請學生將訊息傳達親友，避免受騙。

警方也在場地設置舞臺及設攤宣導，結合交通組，向民眾宣導犯罪預防等相關知識外，也讓民眾更了解交通觀念，宣導「路口慢看停，行人優先行」，於現場進行行人路口交通疏導；於健走活動的折返處，以寓教於樂之互動方式，運用反詐小常識，進行反詐Q＆A問答，回答正確即可蓋折返章，增加活動趣味也可以獲得識詐新知識。

龜山警分局長蔡啟仁表示，希望藉由青春專案期間犯罪預防宣導活動，讓青少年及民眾在暑假期間，走出戶外並提升健康樂活新觀念，為暑假留下健康美好回憶。將持續推動青少年學生「暑期青春專案」工作，藉由舉辦各項活動，讓青少年學生有正當休閒娛樂，也呼籲轄內青少年學生，暑假打工求職要注意，切勿落入詐騙集團陷阱充當詐騙車手；避免容留於不當場所、接觸新興毒品，如有發現可疑情況應向警方提供線索，協助警方斬斷不法，使學生有一段防詐、無毒的乾淨暑假，營造祥和的生活環境。

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