總統教育奬以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，2023年獲獎學生名單5月19日由教育部公布，合計大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，共56名學生獲得殊榮，並在今日於總統府舉行頒獎典禮，由蔡英文總統接見獲獎學生，並頒發獎狀、獎座。

蔡英文致詞時表示，「總統教育獎」已經邁入第23年，今年一共有56位同學獲獎，同學面對許多不同的挑戰，包括疾病或身體的限制，或是家庭環境的變動，但大家依然勇往直前，努力不懈，累積了扎實的學習歷程，也創造出許多豐富的成果。

蔡英文感謝所有家長和老師的付出，讓同學們更有熱情和自信，能夠有機會發掘興趣，並且一展長才，她也希望透過這個獎項，傳遞獲獎同學的精神，鼓舞更多人克服人生的挑戰，繼續努力。

蔡英文指出，像是來自金門縣古城國小的洪偉豪，在困頓的家庭環境當中，不僅獨立照顧弟弟，也致力於學業表現； 就讀啟明學校的蔡沐辰同學，努力克服腦性麻痺及視覺障礙，曾經在國、台語演講，以及滾球比賽中，都獲得冠軍，更製作Podcast，推廣台灣的視覺藝術，勇於嘗試的精神，值得大家學習。

蔡英文說，就讀竹北高中的李宛軒同學，面對家庭的劇變，透過網路抒發心情，後來也積極成立課業討論社團，讓有共同困擾的人可以互相討論，彼此學習；就讀清華大學的陳先覺同學，在單親家庭中，從國一就擔任桌球教練，協助母親減輕負擔，即使高三時罹患「良性漸凍症」，沒有放棄桌球，堅持苦練，後來更代表台灣出賽，在去年的帕運中，獲得男子單打、雙打銅牌。

蔡英文指出，今天現場有幾位同學，是再次獲得「總統教育獎」，像是福山國中的孫翊倫同學，她剛認識翊倫的時，才國小三年級，現在已經在念國中，翊倫希望未來投入電腦程式設計，研發協助身障朋友的生活輔助系統。

蔡英文表示，在場每位獲獎同學，都有令人敬佩的人生故事，她想告訴大家，同學們的堅持和努力，創造出克服難關的強大力量，這也是整個台灣社會都必須共同學習的精神和方向。她也相信，面對未來，這股強大的力量會繼續支持大家，在人生的路上繼續探索，不斷前進。