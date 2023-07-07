警方逮捕面交車手蔡嫌。（翻攝畫面）

新北市1名81歲吳姓老翁，日前於通訊軟體上加入一投資群組，於2個月內遭詐騙集團騙走510萬元養老金，後來因帳戶遭到凍結，老翁才驚覺遭詐騙，到派出所報案；翌日再度接獲詐騙集團來電，老翁假意配合向詐團表示欲繼續儲值進行投資，並於隔日交付時逮3車手。

警方表示，海山分局江翠派出所於7月1日晚間接獲民眾吳男報案，稱於3月在通訊軟體上加入一投資群組，於2個月內陸續交付510萬元予假冒理財專員的詐騙車手，後續因專員告知吳男的APP帳戶遭到凍結，需再支付870萬元，否則先前投資的金額將作廢，吳男才驚覺遭遇詐騙，故至派出所報案。

未料詐騙集團於翌日再次來電，吳男遂告知詐騙集團欲繼續儲值現金進行投資，約定於3日交付；警方得知後，立即指導被害人假意配合，並派員於詐團指定之面交地點進行埋伏，順利於12時在板橋區松江街查獲面交車手蔡嫌與2名監控手。全案共查扣現金8000元、假鈔8疊、手機2支、印章3枚、收據4張及識別證1張等證物；訊後依詐欺及違反洗錢防制法移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

分局長王鴻儒表示，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱。警方呼籲，民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。