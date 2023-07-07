台灣藝文界針對性騷、性侵事件做出宣誓，社團法人台灣視覺藝術協會（視盟）6日發出「視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議」連署，文化部也宣布將針對獎補助設定撤回機制，但有文化政策民間工作者指出，補助怎麼追回還有得討論。

文化部宣告對於性騷、性侵事件「零容忍」，針對涉及性騷、性侵爭議案的當事人已啟動研擬追回、追討的機制。文化部認為，文化預算中以獎補助為最大比例，有示範作用，若未積極處理，等於以國家資源間接強化性別中不平等的權力資源關係。針對謝春德的《未來密碼》，文化部的前置製作經費600萬已完成核銷結案。由於參與製作的團隊有143人，追回、追討補助是否會殃及付出勞力的執行者？文化部表示涉及他人的酬勞，會謹慎研議。

文化政策工作者蔡淳任則指出，補助案到底怎麼追回，還有原則跟認定的問題，雖然可以用核銷單據為基準，扣掉工作人員和廠商費用後，要求一定比例繳回，但若就法律面來看，若《文化藝術獎助及促進條例》的第7條，對於可追回的要件未修改前，文化部便進行追討，權利人反而可以告文化部違法。

由視盟與262位共同發起人所發起的「視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議」連署，從6日晚上7點發出，不到24小時已有2544位個人連署，41個團體連署。藝術家、策展人胡永芬指出，對於性別事件「零容忍」的態度，雖然文化部比教育部足足慢了一個月，但有此決心總是好事。

該倡議中指出，過去幾周裡台灣的藝術圈受害案例一一湧現，其中涉及職場性騷、權勢性侵，違反專業倫理利用權力不對等進行壓迫等，但只有極少數案件真正進入性平程序。呼籲立院將在7月底前召開臨時會討論性平三法的修法，要建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中。

此外，倡議中也呼籲聘僱人員不滿30人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護。對此蔡淳任指出，畢竟此訴求還是要在僱傭關係前題下才可以運作，而自由工作者的性平機制比起大型組織，還是少了一點。胡永芬認為目前大多數的藝術工作者仍是和機構合作，由機構開始在合約中落實性平機制，未來自然能影響民間團體，鼓勵形成社會共識，未來藝術工作也應避免開展了還未簽約的狀況，才能有效保障雙方權益。