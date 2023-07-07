國光生除在台中潭子打造全方位生技園區，建置先進流感疫苗廠、自動化充填包裝線及細胞培養廠，還宣布與國立中興大學簽署育成進駐合約，預計10月進駐興大南投分部創業育成2.0基地，共同合作投入疫苗技術研發，打造疫苗研發中心。

普生看好精準健康趨勢及AI醫療掃描器技術，於竹北AI智慧園區規劃打造擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，目標2024年下半年完工，除擴大精準檢測、液態活檢業務外，也有望與既有新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域效益。

基米建置全台首座PIC/S GMP等級核酸與多肽合成廠，目前進行核酸佐劑的試產與確效，預計第三季向TFDA申請PIC/S GMP查廠；若順利完成查核，將可啟動量產、出貨，帶來營運貢獻。

國光生選擇南投興大創業育成2.0基地設立研發中心，將建置包含基礎研發實驗室、動物試驗室及臨床試驗需求實驗室等。國光生還規劃於聚興園區內建置第二廠區五年、三階段投資計畫；第一階段或將優先建置RD研發實驗室、實驗動物房、多功能充填包裝廠等。

基米今年多體學、臨床檢測及代理等三大既有業務受惠設備升級與增加新產品、新服務等，將維持穩定成長。GMP新廠鎖定核酸佐劑、探針、核酸藥物及多肽（Peptide）等四大領域產品開發與CDMO業務，率先開發出核酸佐劑，年產能最大可達千萬劑。