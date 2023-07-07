香港新銳導演何爵天執導電影《正義迴廊》，拿下第41屆香港電影金像獎新晉導演獎，7日他帶著新片《死屍死時四十四》出席台北電影節，聊到台灣演員，他分享自己最喜歡《陽光普照》裡的陳以文，「有喜劇的部分，也有很沉重的部分，整個角色很複雜，這個演員層面很廣。」希望未來有機會能一起合作。

《死屍死時四十四》成本比《正義迴廊》高一倍，幸有古天樂跟何超儀投資支持，卡司找來影星鄭中基與毛舜筠，何爵天說一開始要執導兩位大明星，還是會有點害怕，特別毛舜筠是影后等級，但經過兩次對戲後，發現毛舜筠是希望每個演員都有好的表現，「她希望大家都有戲，是整體的，而且他們應該跟新導演合作很多次，請我盡量發揮，叫我不用擔心。」

何爵天形容《死屍死時四十四》比《正義迴廊》更難拍，群戲的部分更是複雜，在《正義迴廊》中，群戲是律師跟證人的對戲，還是在同一個頻率上，但這次新片中有場戲，是10多個人一起演，甚至還有狗入鏡，「每個演員的能量又不同，所以要湊在一起非常困難。」