彰化縣員林市羅姓男子日前按摩時使用親友送的精油，因未稀釋，造成頭、頸、前胸及背部皮膚二度燒燙傷，幸經員榮醫療體系員生院區傷口治療中心主任醫師鄭文昌治療，一周後痊癒。鄭文昌提醒，使用精油記得稀釋，不慎受傷可先用大量清水沖洗，並立即就醫。

63歲的羅男就診表示，精油是親友送他舒壓用的，他與按摩的師傅都是第一次使用精油，不知道要稀釋。當時按摩師將精油往他上半身倒，當下感覺皮膚刺痛，按摩師碰到精油時，也覺得手掌刺刺的，但雙方都不以為意。

精油按摩後，羅男上半身皮膚變得紅腫，當晚洗澡時按摩處出現多處水泡傷口，他自行塗上燒燙傷藥膏，隔天到醫院就診。

當時鄭文昌檢視羅男全身百分之十的二度灼傷，先清理其受損的上皮皮屑，露出血紅的傷口，經醫療團隊護理照護，採用補丁凝膠及補丁貼修復傷口。羅男之後每天到院換藥，透過正確傷口清理和消毒、適量貼敷和保護，一周後傷口就癒合。

鄭文昌表示，傷口癒合速度和效果取決於傷口表面細胞傷害的深度、傷口處理、照護方式及敷料等，醫師第一時間的處置及後續修復，決定傷口癒合速度及會不會留下疤痕；此外，切記如有水泡，千萬不要弄破。

員榮醫療體系整形美容中心指出，使用精油前，可將少許精油塗在手背等處，等3到5分鐘，看是否過敏，除純正薰衣草及茶樹精油可以少量直接使用在肌膚上，未稀釋的純精油不能直接塗抹，才不會造成灼傷、留下疤痕；稀釋精油，可用基底油、乳霜調和。