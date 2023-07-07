台灣新聞界「AI主播」引發熱烈討論的同時，公視國際新聞節目《新聞全球話》早在六月初新增一位助理主持人，負責一周五天「新聞猜猜看」的Q＆A單元。這位來自AI宇宙、與公視主播黃明明搭配的帥哥大有來頭，不但搭上全球火熱的AI話題，也是全台灣第一個在新聞節目出現的AI機器人。

目前有幾個國家的電視台推出AI主播，多以真人為原型，公視《新聞全球話》則是結合AI技術與電腦繪圖，全由公視動畫組與節目團隊自行研發完成，創造出前所未見的視覺系新面孔，取名為「P帥」。P代表公共電視PTS，「帥」則是因為每個人一見到他，就會脫口而出：「帥！」

公視《新聞全球話》主播兼製作人黃明明表示，節目中加入AI元素並不是為AI而AI，而是嘗試融合藝術與科技，帶給觀眾全新的視覺體驗；新聞播報內容還是由專業人員負責。她說P帥整體造型經過多次討論，最後從節目的太空艙背景發想，讓P帥穿上時尚的太空人服裝。臉部神情基礎設定是年約25歲、亞洲帥哥、具有台灣特色；看似簡單，卻讓動畫人員做了上百張臉，再經過多次微整型，才雕琢出大家理想中的模樣。

P帥在新聞直播一亮相就引起網友熱烈討論，大家尤其好奇P帥是以誰做為原型？有人覺得像年輕版的林志穎，有人覺得像趙又廷，還有人猜是韓國歐巴朴敘俊，但是P帥獨特的未來感與科技帥，卻是真人難以比擬。