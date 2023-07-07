阿茲海默症是大腦神經退化造成的失智症，美國食品藥物管理局（FDA）6日正式核准首款阿茲海默症藥物「Leqembi」，並納入聯邦醫療保險的範圍。醫師指出，該藥物作用機轉是清除腦中的類澱粉蛋白，希望未來有機會在台灣上市，但由於使用前、後都需要精密檢查，患者恐怕得負擔高額費用。

綜合外電報導，由日本製藥公司「衛采株式會社」（Eisai）和美國生物科技公司「百健」（Biogen Inc.）合作開發的靜脈注射藥物Leqembi，能有效移除大腦內的類澱粉蛋白斑塊。該藥物已於今年1月獲得FDA核准上市，並於本月6日獲得全面批准（full approval）。

新光醫院神經科醫師失智症中心主任劉子洋表示，Leqembi適用於早期、輕度的阿茲海默患者，作用機轉是清除腦內的類澱粉蛋白堆積；過去也有不少相關研究，而是這麼久以來第一個獲得全面批准的藥物，希望未來有機會在台灣上市。

劉子洋指出，美國FDA過去曾核准另一款藥物「Aducanumab」，同樣是以清除腦內類澱粉蛋白為機轉，但由於副作用較多，當時引發不少爭議，有些審查委員認為證據不夠充足，但最後仍取得FDA審查通過；相較之下，Leqembi的效果好一點、副作用少一點，大家蠻期待的。

台北榮民總醫院失智治療及研究中心主任王培寧補充說明，兩款藥物經FDA核准的機制不同，Aducanumab拿到的是美國FDA加速審查通過，而Leqembi在今年1月拿到加速審查通過後，本月再取得正式全面核准通過。

對於Leqembi引進台灣，劉子洋認為樂見其成，但需要經過一段審查作業，目前全球只有美國核准，還處於很早期的階段，還有很多因素要考量，可能至少要等1年以上，甚至更久。王培寧認為，通常新藥在美國核准後，依照台灣新藥審查進度，約2、3年後有機會在台上市，快則1年半，最快後年引進台灣。

劉子洋提醒，若未來Leqembi在台核准使用，患者須先接受類澱粉蛋白正子造影檢查，確定致病原因和類澱粉蛋白堆積有關，才能使用該藥物治療，治療後需要再度檢查以確認療效。目前臨床上並無普遍使用該項檢查，不是所有醫院都有這項儀器，且沒有健保給付，恐怕得負擔一筆不小的費用。