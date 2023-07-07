桃園市政府7日辦理「強棒出擊、霸凌出局」活動，透過推廣棒球運動，結合反霸凌、反毒等觀念宣導。（蔡明亘攝）

桃園「強棒出擊、霸凌出局」活動邀請多次獲得全國高中棒球聯賽冠軍的隊伍平鎮高中棒球隊一同參與，協助推廣棒球運動、引導學生打擊。（蔡明亘攝）

桃園市教育局與警察局今合作辦理「強棒出擊、霸凌出局」活動，透過推廣棒球運動，結合反霸凌、反毒等宣導，吸引超過120名國、高中生參與，盼為青少年營造友善、安全的學習環境，也為學生們的青春暑假揭開序幕。

教育局學輔校安室軍訓督導宋怡慶表示，教育局首次辦理「強棒出擊、霸凌出局」活動，於暑假期間讓孩子們有正當休閒活動，提倡反霸凌、反毒、反幫派觀念，盼學生將宣導元素融合到平日生活中，讓每位孩子度過快樂又安全的暑假。

今日活動由桃園市國、高中學生自行組隊參加，透過網路報名共有123人參與，也邀請多次獲得全國高中棒球聯賽冠軍的隊伍平鎮高中棒球隊一同參與，協助推廣棒球運動、引導學生打擊，讓學生體驗棒球打擊的樂趣。

參與活動的南崁高中女壘隊成員鄭嘉禎分享，這場活動相當有意義，現場設備完善，希望藉由運動員正向一面來支持此活動，體驗得非常開心，希望下次還能再參加。

桃園市警察局少年警察隊長戴賢說，青春專案將一路實施至8月30日，警方將持續針對反霸凌、詐欺車手等違法情事加強查緝，同時也鼓勵青少年走出戶外，從事正當休閒活動。

教育局表示，桃園市持續落實推動拒絕毒品、防制校園霸凌工作，也透過這次「強棒出擊、霸凌出局」活動，讓青年學子獲得滿滿正能量，期盼桃園學子能於友善校園的學習環境中，健康學習快樂成長。

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