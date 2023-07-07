面對Fed積極升息的焦慮情緒再起，包括台股在內之全球股市近期隨之震盪。

日盛上選基金研究團隊表示，近期漲多的加權指數出現修正跌破所有短期均線，OTC亦漲多拉回，然因下半年開始景氣復甦、企業獲利基本面開始提升，加上在歷經近1年的庫存調整後，產業庫存去化可望告一段落，對台股正向看法不變。

時序進入下半年，國內經濟有機會優於今年上半年，下半年台股無論是營收或獲利季增率都呈現逐季成長，同時2024年台股獲利將出現雙位數增長，預期台股將逐步反應此項利多，由上半年的「評價修復行情」走向下半年的「景氣行情」。

雖然經過上半年的反彈，台股評價逐漸回到長期均值，股價雖不若之前便宜，但也並不貴，個股仍有很大的表現空間，加以總統大選行情發酵，台股後市值得期待。產業方面，AI伺服器供應鏈、ASIC、晶圓代工、網通、散熱裝置、Switch、光通訊、伺服器設計製造代工(ODM)等族群亦可持續關注。