女星大牙（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷擾，更企圖在香港飯店性侵她，掀起軒然大波；而陳建州、范瑋琪夫婦共同發聲駁斥並提告，對此大牙透過經紀公司強調均為事實，並勇敢回應「法院見」。大牙在指控黑人多日後終露面，表示自己好好生活才能有力氣「打仗」。

大牙在指控陳建州狼行後，今（7日）更新社群首露面，上傳一張在陽光底下的自拍照，熱情地說「面向陽光～～～好熱啊！！」；畫面中大牙一頭俐落短髮，臉上掛著燦爛笑容，臉色看起來很有精神。

大牙更新近況，準備應戰陳建州與范瑋琪夫婦。（圖／摘自大牙周宜霈IG）

沒多久大牙再PO限時動態，與先生一起用餐，她也正面地表示，「努力把健康吃回來，才有力氣打仗」，暗示自己將正面迎戰黑范夫婦。許多粉絲湧入她IG留言加油打氣，「挺妳加油」、「加油！陽光會一直照耀著妳」、「妳一定要堅持自己！維護自己的權益」。

黑范夫婦在大牙出面指控性騷擾後，火速發聲明否認，並在6月28日宣布提告，還要求大牙賠償1000萬元和公開道歉；台北地院日前已完成分案，此案將擇期開庭審理。

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