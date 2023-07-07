馬世莉（左）和好友溫翠蘋上節目《那些年。那些歌》。（年代提供）

62歲的馬世莉以一雙筆直長腿而走紅，日前與好友溫翠蘋上節目《那些年。那些歌》，自爆當年是歌唱比賽出道，被化妝師嫌體型太過豐腴，瘦身成功後因某次報紙下了聳動標題「美腿保險500萬」，反倒讓她聲名大噪，讓主持人陳國華笑說：「如果當時真有500萬，可以在東區買很多房子了。」

馬世莉曾被譽為「秀場公務員」，一年有365天幾乎天天都在秀場，但鮮少人知道她是19歲在歌唱比賽出道的，但一度被化妝師嫌「太肥還想當明星」，令她心裡很受傷，比賽後才下定決心減肥。而對自己歌喉信心爆棚的馬世莉，曾向李宗盛、周華健毛遂自薦想出唱片，沒想到慘遭拒絕，於是才打消念頭，開始她的秀場人生。

馬世莉說，多年前某天穿上媽媽未織完成的毛衣，長度較短露出一雙大長腿，被當時看到的記者拍照下標「美腿保險500萬」並登上報紙，引起一陣軒然大波，實際上並沒有真的去幫腿保險這件事，卻意外冠上長腿姐姐的封號，陳國華笑說對這新聞印象深刻，比總統選舉還熱門。

而被問到是如何維持曼妙的身材，馬世莉說是很懶得運動的人，基本上完全不忌口，還熱愛炸雞、PIZZA等速食，讓一天只吃一餐的好友溫翠蘋相當羨慕。馬世莉說，睡眠是最重要的，每天一定要睡滿8小時才行，因為睡得好就會瘦的快，另外唱歌也會用到全身力量，讓身體發熱流汗，所以她笑說這次來上節目唱歌，應該又有多瘦了一些。