美國財政部長葉倫於周五（7）呼籲中國進行市場改革，並批評這個全球第2大經濟體最近對美國企業的「懲罰性」行動以及對某些關鍵礦產（據信為鎵、鍺）的新出口管制。葉倫於本週四（6）抵達北京後表示，（中國大陸）這些舉措凸顯了西方追尋多元供應鏈的必要性已增加韌性。，並警告稱，美國及其盟友將對她所稱的中國「不公平經濟行為」作出反擊。

據《路透社》7日報導，葉倫在與前副總理劉鶴（中國國家主席習近平的密友）和即將卸任的中國人民銀行行長易綱進行了對話後，向中國美國商會（AmCham）發表了上述言論，預計將於今天稍晚與中國大陸總理李強會面。

葉倫此行是一系列旨在緩和華盛頓和北京之間緊張關係的訪問之一，這些關係在美國軍方擊落中國大陸氣球並日益加劇的出口管制壓力之後逐漸升級。

雙方官員都認為，維護國家安全利益現在優於加深經濟關係，因此不太可能有重大突破。中國大陸財政部在今天的一份聲明中表示，中國大陸希望美國能夠「採取具體行動」，為雙邊經濟貿易關係的健康發展營造有利環境。聲明還補充說：「貿易戰、脫鉤和『斷鏈』都不會有贏家。」

在中國的美國企業希望葉倫的訪問能確保兩國經濟之間的貿易和商業通道保持開放，不論地緣政治緊張局勢如何。中國美國商會會長哈特（Michael Hart）對葉倫在推動中國大陸政策變革方面的「發揮的火力」表示肯定。

哈特表示：「葉倫的訪問意義重大，因為它可以促使更多對話的進行，讓雙方的中層人員有更多的接觸。」他還說：「我認為，如果再過一年美國高級政府官員沒有訪華，市場將變得更冷。」