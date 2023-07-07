北市文山區轄內的公園綠地包含文山森林公園、140高地公園、木柵公園、道南河濱公園等共116處，綠地相當豐富。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，文山區親山傍水綠資源豐富，無論休閒遊憩或夏日避暑都具有離塵不離城的距離優勢，再加上文山區文教氣息濃厚、人口密度相對市中心來得低，成為許多民眾居住的熱門選項。

萬華區作為台北市每人享有公園綠地第二多的區域，可能跌破很多人的眼鏡。陳金萍分析，萬華區作為台北市早期開發地區，發展密集，因此公園綠地多集中在華中河濱公園和青年公園，市區內公園綠地處數相對較少。若民眾有意在萬華區置產，又偏好鄰近公園綠地的環境，建議沿著華中河濱公園和青年公園一帶尋找適合的住宅。

北投區則位於台北市最北端，涵蓋大屯山區與關渡平原地區，地質地形特色讓北投擁有許多自然景觀資源，轄有關渡自然公園、陽明公園等共181處公園綠地。北投區每人享有公園綠地面積10.74平方公尺，位於第三；而房價則是全台北市最親民，平均房價每坪52.22萬元。