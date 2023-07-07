花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，獲得多家旅宿、伴手禮業者一同支持參與。（王志偉攝）

2023太平洋縱谷馬拉松請來日本与那國島的前黑島萌代言，當天也會和選手一起跑。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

完賽獎牌設計「一年一鄉鎮」特色意象，今年以光復鄉糖廠為設計概念。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

被跑者列入熱門賽事的「花蓮太平洋縱谷馬拉松」11月18日起跑，今年因花蓮大橋施工，考量跑者安全，市公所決定取消全馬賽事，有半馬、小馬10公里及迷你馬5公里、視障組4個組別，即日起開放網路報名，前3000名報名且完成繳費者，還可獲早鳥禮可摺疊擴充型旅行包，市長魏嘉彥歡迎朋友到花蓮參加，也用運動體驗花蓮之美。

太平洋縱谷馬拉松曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第之一，被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌報導，每年吸引逾7000人參賽。今年邀請到擔任花蓮與那國締結姊妹市40週年的司儀、前黒島萌（Maekuroshima Megumi）代言人，藉路跑活動與姐妹市更多互動交流。

太縱馬邁入第9屆，今天下午由市長魏嘉彥、活動創辦人前市長魏嘉賢、市代會主席李振瑋及多位市民代表、旅宿、伴手禮業者，一同宣布報名起跑。

賽程原敲定，但全馬路程將通過重建的花蓮大橋，考量安全，決定取消，魏嘉彥說，今年路線同樣從美崙田徑場旁海岸路開跑，全馬取消雖有些可惜，但以安全為重，但還有從5公里到半馬的4種組別，歡迎喜愛跑步的朋友報名，用運動體驗花蓮的美好。

完賽獎牌設計以「一年一鄉鎮」特色意象，今年以光復鄉糖廠為設計概念，另外，選手憑號碼布，可享有縣內景點如新光兆豐農場、慶修院、松園別館等免費或優惠入園，花蓮璽賓行旅、遠雄悅來、阿思瑪麗景及多家旅宿都提供住宿優惠，賽後還有抽獎活動，獎品豐富。

各組報名限額：半馬1650人、小馬1700人、迷你馬2800人。半馬第一名獎金2萬元、第二名1萬元、第三名5000元；小馬第一名8000元、第二名5000元、第三名2000元。半馬及小馬的第四、五名，及視障組前三名頒發獎盃及獎品。賽事自7月7日起下午3時開放網路報名，至7月31日晚上24時止，可上花蓮太平洋縱谷馬拉松官網查詢。