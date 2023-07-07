對於進黨新北市議員張錦豪指控黃國昌名下一筆土地出租後，承租人轉用做停車場，新北市交通局表示，建議土地承租人，若要做停車場，就要在15天內限期改善，並按都市計畫申請補正相關程序。

民進黨新北市議員張錦豪在臉書指出，黃國昌名下的汐止區水源段163地號土地與他女兒名下的汐止區水源段162地號土地，大約有20-25個停車位。張錦豪質疑，該土地屬於都市計畫區內的保護區用地，已違反土地使用，也沒有申請停車場登記證。

而根據《周刊王》報導，新北市農業局7日表示，6日至現場勘查後，現場有停車使用及鋪面，依規定後續將勘查紀錄轉給交通局及城鄉局。

新北市城鄉局表示，經查汐止區水源段163地號土地為「道路用地」，162地號土地為汐止都市計畫範圍內的「保護區」。

新北市府交通局則表示，要有停車場登記證才可營運，將要求限期改善，否則將開罰，會建議土地承租人，若要做停車場，就要在15天內限期改善，並按都市計畫申請補正相關程序。