隨著全球各產業企業對於AI、企業數位轉型、5G升級的訂單需求持續攀升的大趨勢下，配合再生能源基礎建設與全球軍事國防支出長期剛性需求爆發，耕耘已久的強固型筆電，也逐漸發酵，同時積極開發新領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，聚焦跨產業領域全新商機，提供全方位產品與解決方案，展現軟硬體開發及產品設計的技術優勢，維持公司成長目標及獲利的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIOT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。