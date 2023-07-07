新竹縣議會7日針對關西鎮鳳山溪水汙染事件做專案報告，現場議員們直指採檢結果至今仍未出爐，要求關西應該設水源保護區、增加監視器，同時對於沿線新設工廠必須嚴格審查。環保局回應最快下周會公布檢驗結果，近期將拜訪水公司商討後續，縣長楊文科也有意邀請桃園市長張善政，討論桃竹交界流域環境保護狀況。

關西鎮鳳山溪6月12日通報遭受汙染，環保局現場稽查發現鄰近的艾斯巴達公司嫌疑重大，疑似傾倒有機溶劑，當下便採樣送交檢測，同時封存16桶廢液，也第一時間清除河床殘留汙染物，累計清出14包太空包。但過程中關西鎮民飽受停水、水塔髒汙以及無法作生意等問題，且每逢大雨又揚起河床淤泥汙染物，讓鎮民相當煩惱。

7日當天行政院副院長鄭文燦前往關西了解民眾需求時，鎮公所也當場陳情，現場民代們抨擊環保局至今未公布檢驗結果，鄭文燦責成二河局及環保署負起監督責任，且縣府環保局也要第一時間有所作為。

環保局在專案報告中指出，水汙科在6月12日即採樣送交檢測機構，6月28日採樣農作物及土壤，目前僅稻米檢驗結果出爐，均未超過食安法標準，土壤分析則預計12日完成。但民眾最在意的水質檢測遲遲未有結論，讓縣議員徐瑜新質疑是否行政怠惰？環保局長朱振群坦承環保局也很急，預估最快下周應該會出爐。

縣議員羅仕琦也指出，事發後關西鎮民生活大受影響，希望縣府能向台水公司代位求償，並要求台水公司增設監控設備。朱振群回應指出，由於艾斯巴達公司已涉犯刑法，需等檢察官審理，行政法部分環保局會用最快速度處理，也跟台水公司密切聯繫，近期將前往拜訪，另楊文科也有意邀請張善政討論桃竹交界水域問題。

朱振群表示，關西鎮鳳山溪汙染一案在6月13日已移交新竹地檢署偵辦，機關檢測資料也均送往地檢署公檢察官偵辦參考。河川汙染部分，5日現勘結論仍請河川主管單位二河局協助提供清汙的機關技術與規範，確保汛期清汙工作安全及河川穩定，並界定汙染範圍，以利預估經費發包專業單位清除。