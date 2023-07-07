經濟部長王美花7日出席中華民國太陽光電發電系統商業同業公會會員大會指出，目前白天太陽光電占發電20％以上，國外看到台灣太陽光電的成長比率相當驚豔。（潘虹恩攝）

近年台灣發展再生能源，太陽光電占比最大。太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）7日在台中烏日臻愛花園飯店舉行會員大會，經濟部長王美花受邀出席。她指出，目前白天太陽光電占發電20％以上，國外看到台灣太陽光電的成長比率相當驚豔，政府未來會持續推動綠電。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會號稱再生能源界最大社團組織，包括EPC、維運、設備商、融資及投資商。112年會員大會由理事長廖禎松主持，王美花、總統府資政沈榮津等人與會。

王美花表示，太陽光電是目前主力的再生能源，這幾天太陽光電發電量超過670萬千瓦以上，是過往很難想像的數字，也讓電力調度有不同面貌；白天太陽光電占20％以上，水力等發電可挪至傍晚，有太陽光支撐，充足用電不是問題。

她說，蔡總統上任來，國外看到台灣太陽光電的成長比率相當驚豔，每年都是倍數以上增加，但幕後有很多議題要克服，感謝大家與政府攜手合作。愈來愈多買家希望買更多綠電，RE100在加速，原來預定2035的目標都希望提早到2030達標，政府要和大家「作伙」將綠電再增加。

王美花說，增加綠電以太陽光電和離岸風電速度較快，其他再生能源都還在小量增加中。太陽光電除了魚電、農電共生，希望屋頂能夠再增加；剛修完的《再生能源發展條例》明訂未來在一定規模以上，屋頂要設置太陽光電，起初不會非常嚴格，但具重要的引導作用。政府也會持續追蹤國外創新的太陽光電設置，和相關部會溝通可行性。

太陽光電發電系統商業同業公會指出，2025年光電目標20Gw，不到2年要衝刺近5成目標缺口，挑戰大但並非不可能，呼籲政府統籌各部會提供可供建置之土地，發展漁電、農電共生，合法建物加建要求設置太陽光電，以達2025年光電目標。