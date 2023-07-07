此外，台塑四寶、國喬（1312）、台苯（1310）也因旗下具汽電共生佈局，公用、發電收益也可望加分、挹注。

台塑集團擁有3座裝置容量60萬瓩的燃煤機組及16座汽電共生廠；麥寮汽電每小時發電約282萬瓩；其中台塑化公用部門生產電力約4成可供外售。

國喬汽電共生廠年產150噸蒸汽與2.5億度電，蒸汽約15％賣給鄰近石化廠使用，電力除自用，多餘回售給台電。台苯汽電共生廠每噸生產成本約可降低10～20美元，產出蒸氣三成外售。

大汽電現有3部發電機組、2套汽電共生系統，首季EPS0.78元；上半年營收14.53億元，年增40.65％。推動廢棄物資源化技術，建立自有的SRF燃料工廠，取得紡織、造紙等工業尾料之時亦可收取廢棄物處理費用，強化營運利基。

台汽電以汽電共生起家，投資開發森霸、星能、星元及國光電力等，總裝置容量約2,491MW；推動既有燃氣複循環電廠更新擴建計畫，森霸電力二期已取得台電公司購售電合約，預計2024年6月商轉。

配合政府能源轉型，台汽電近年推動太陽光電、陸域風電及地熱等再生能源布局，總裝置容量逾150MW，並延伸至再生能源運維、售電及參與輔助服務電力交易等新興商業模式；子公司台汽電綠能截至4月已累計轉供逾3.8億度綠電。