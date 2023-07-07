展望後市，揚秦國際企業總經理林麗玲表示，緊接而來的第三季會是觀察市場是否回復到疫情前的重點，疫情爆發前第三季受惠於暑假助攻多為早午餐業傳統旺季，麥味登APP 2.0的成功導入，也讓揚秦為旺季到來做好準備，多項APP七月會員專屬優惠也希望可提升買氣，廣召麥味登同好一同加入。

揚秦國際企業2022年永續報告書於7月5日再次通過BSI英國標準協會AA1000認證，今年新增SASB與TCFD氣候相關財務揭露響應並遵從國際永續標準，未來揚秦將推動並打造早午餐業ESG總部，以期提升品牌形象及樹立產業國際標竿。

揚秦旗下品牌「麥味登」七月初在由工商時報所舉辦之「臺灣服務業大評鑑」，再度拿下西式早餐類別冠軍，蟬聯三屆服務金牌獎。透過神秘客團隊匿名稽查的「臺灣服務業大評鑑」更驗證了麥味登在疫情之下，與時俱進的服務方式，得到消費者滿意與信賴。旗下另一品牌「REAL真‧烘焙坊」喜獲雙榮耀，明星產品「國產雞肉鬆餅」參加「中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會」所舉辦「台灣百大糕餅伴手禮評鑑」及「經濟部商業司」主辦「台灣餅甄選活動」，分別得到「金質獎」及「創意獎」肯定。截至目前，麥味登總店數827家，炸雞大獅海內外店數100家。