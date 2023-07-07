美國在台協會（AIT）昨(6)晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統任內首次親自出席，藍綠白三黨總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲也都出席，3人與外賓互動也引發關注。媒體人陳鳳馨今表示，侯友宜對美國真的不熟悉，但熟悉華府的國民黨主席朱立倫、立委江啟臣，對侯有非常大的幫助。

昨晚酒會中，侯友宜由朱立倫、江啟臣及一名翻譯陪同，柯文哲則由前外交官、黨秘書長周台竹及民眾黨立委邱臣遠陪同，賴清德則是一路跟隨蔡英文。

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，三個候選人對美國都不熟悉，都是50分誰都別笑誰，而美國確實對侯友宜很陌生，要等侯友宜訪美時會見更多美方人士，但AIT處長孫曉雅對侯友宜並不陌生；她透露，因為去年九合一選舉民進黨大敗後，AIT有得到美國訓令要去多接觸國民黨，孫曉雅就跟侯見過蠻多次面、前AIT主席卜睿哲訪台時也特地撥空與侯私下會面，這對侯友宜在華府的幫助很大。

陳鳳馨認為，侯友宜確實對美國不夠了解，但關鍵不在於他帶著翻譯，而是陪他出席酒會兩個人士，黨主席朱立倫和外交國防立委江啟臣，他們對華府非常熟悉；朱立倫對華府非常熟悉不用多說，而江啟臣在擔任黨主席的時候，經費很拮据的狀況下，也在華府做了一些安排、幫忙打點。

陳鳳馨解釋，不是留學美國、英文好就是了解華府，因為美國非常重視師生、傳承，像是誰跟誰是同一個路線、國會議員的助理曾經在哪個智庫做甚麼研究等等，如果搞不清楚就會鬧出笑話，其中的細膩安排非常重要；她也說，朱立倫、江啟臣在這一點上對侯友宜的幫助非常大，每個國會議員大概也都有接觸。