休旅車右側乘客首當其衝，因車體變形受困車內，消防員利用油壓剪破壞車體展開救援。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防員協助休旅車副駕駛座男子脫困送醫，他因腿部開放性骨折住院治療，坐在其後方大兒子則傷重不治。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣范姓女子7日駕駛休旅車載家人前往集集鎮，先遭後方白色轎車追撞，致休旅車失控迴轉至對向車道，慘遭行駛間砂石車攔腰撞上，休旅車受到撞擊失控衝向路邊才停止，一家四口受傷送醫，她與駕駛座後方小兒子輕傷，不過副駕駛座丈夫開放性骨折住院治療，及其後方大兒子則腦部重創不治。

警消初步調查，當時45歲范姓女子駕駛休旅車行經名間鄉員集路往南行駛，先遭後方54歲李姓女子駕駛的白色轎車撞上，致休旅車失控至對向車道，慘遭往北行駛的砂石車攔腰撞上，休旅車遭撞後衝向路邊才停止；而白色轎車又再追撞等停紅燈的藍色轎車，肇事李女輕微擦挫傷，但她的疏失造成范姓一家四口天人永隔悲劇。

南投縣消防局指出，7日上午8時許獲悉名間鄉員集路發生4車連環車禍，立即調派名間、南投等5個消防分隊人員馳援，發現休旅車車體扭曲變形，駕駛范女與小兒子已脫困，站在車旁愁容滿面，他們利用油壓剪破壞車體，先將卡在副駕駛座後方16歲少年送醫，再將卡在副駕駛座的丈夫救出送醫。

陳姓少年因腦部重創及嚴重內出血，到院時已經沒有呼吸心跳，經搶救一度恢復心跳，最後仍回天乏術，宣告不治身亡；陳姓丈夫則因開放性骨折，仍住院治療中。駕駛范女與12歲小兒子都只有擦挫傷，得知大兒子傷重不治全家人難過不已。

警方指出，休旅車駕駛范女、白色轎車駕駛李女及砂石車駕駛30歲陳姓男子的呼氣酒測值均為0，造成這場連環車禍的白色轎車駕駛李女供稱，她也不知道為什麼會撞上前車，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。