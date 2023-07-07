一名女網友抱怨，中風的姑姑沒有工作、沒有存款，也沒有房子，目前住在她爸媽買的公寓裡，沒想到日前姑姑竟然偷偷下單4張台積電股票，遭到營業員阻攔後還不死心，搬出阿嬤和女網友的媽媽施壓，要求幫忙作保，後來甚至還強逼過戶房子，讓女網友相當傻眼。貼文曝光後，慘遭一票網友罵翻。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，姑姑沒結婚，也沒有固定存款，「大概就是賺多少花多少的情況」，過去靠打工維生，當過補習班老師、炸雞店員工，也曾和朋友共同創業，但最後撕破臉拆夥，還是原PO在對岸工作的爸爸花錢善後。

1年前姑姑中風後，住在原PO爸媽買的公寓裡，態度消極拒絕復健，還讓阿公阿嬤特地北上照顧，雖然近日有好轉趨勢，但前幾天不知道哪根筋不對，2天內共下單了4張台積電股票，「這絕對不是她負擔得起的」，但阿嬤居然要求原PO的媽媽當保人，所幸最後營業員評估姑姑沒有工作，這筆交易才沒有成立。

更讓原PO傻眼的是，股票事件後，阿嬤還要求爸媽將公寓過戶到姑姑名下，雖然房子並不在蛋黃區，但還算是新建案，預估房價也有1千萬左右，讓原PO直說太過分，也擔心未來姑姑又私自亂買股票，最後遭殃的還是原PO爸媽。

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「千萬不要當保人，自家人都不行，出事真的很可怕」、「怎麼會吵不過阿嬤？台積電一張58萬，4張就232萬了耶」、「這大概是已經對人生失望，所以乾脆拖家帶口亂all in了」、「這不是投資詐騙，這是情勒詐財」、「快找律師，去法院申請輔助宣告或監護宣告，這樣可以避免未來繼續發生這樣的事」。