維田指出，6月大陸市場出貨回升，同時歐美客戶穩健出貨，繳出月增、年增雙成長佳績，公司預期下半年大陸市場拉貨動能將有望逐步升溫，有助於公司營運持續成長。此外，維田近年布局充電樁HMI、能源管理、能源監控等新能源產品，今年訂單數量及客戶詢問度明顯升溫，公司預期各國能源轉型與能源安全方向將為新基建趨勢，新能源產業鏈的發展潛力相當值得期待。

維田表示，公司目前在手訂單能見度仍屬樂觀，其中「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)等出貨數量表現維持年增走勢，其能藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，並可廣泛應用在各類製造業AI自動化生產、瑕疵檢測、圖像辨識、邊緣運算、大數據等，能協助客戶進一步提升研發、製程效率，推升競爭優勢。

維田持續深化ESG行動，自去年開始起逐年發布ESG報告書，今年6月30日出版「2022年ESG報告書」，公司將持續實踐ESG理念，期望藉由全面性的盤點規畫，擬定永續策略，以明確的目標與實施辦法，呈現維田科技清晰明瞭的永續發展作為，從環境保護到社會責任與公司治理，奠定企業 發展盤穩恆固的基礎，強化競爭力，追求企業永續成長。