累計國巨上半年度自結合併淨營收為528.87億元，較去年同期減少14％。

國巨表示，6月份合併營收較上月減少，主要是大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素，且供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。

展望下一季度，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。