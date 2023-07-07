累計國巨上半年度自結合併淨營收為528.87億元，較去年同期減少14％。
國巨表示，6月份合併營收較上月減少，主要是大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素，且供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。
展望下一季度，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
國巨（2327）今（7）日公布2023年6月份自結合併淨營收為87.73億元，單月營收較上月減少2.6％，並較去年同期減少17.9％；第二季度自結合併淨營收為267.9億元，季增2.7％，順利終結連四季營收下滑的窘境。
累計國巨上半年度自結合併淨營收為528.87億元，較去年同期減少14％。
國巨表示，6月份合併營收較上月減少，主要是大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素，且供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。
展望下一季度，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
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