嘉義縣立委陳明文被前立委黃國昌爆料在嘉義縣竹崎鄉養豬場，用3000萬元買的土地，向農會貸款1億元，還登記在兒子陳冠廷名下，陳明文今天受訪表示，貸款程序嚴謹合法，且因為兒子參選山區立委，要讓兒子跟地方有連結互動。

黃國昌是「716公平正義」活動的主辦者之一，卻被批名下有23筆不動產，還將「種菜的畸零地」疑轉作停車場經營，陳明文6日在臉書開酸「如果有畸零地相關法律問題需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文法扶」。

但黃國昌隨即反擊，踢爆陳明文在嘉義縣竹崎鄉的養豬場，出3000萬元買的土地登記在兒子陳冠廷名下，且向農會貸款1億元；陳明文後來刪掉臉書整篇嘲諷貼文，並關閉貼文的留言功能。

陳明文陪同行政院長陳建仁參觀民雄鄉新中天畜牧場時受訪說，可以接受監督、接受檢驗，貸款程序嚴謹合法，農委會百億基金推動畜牧場升級，我用3000萬元土地借1億，包括有土地貸款、豬舍相關建築設施。

陳明文還說，因為兒子要參選山區立委，養豬場登記在兒子名下，讓兒子跟地方有連結互動。會刪臉書貼文是因為太太問他為何要當酸民？他聽從建議就刪掉，沒有特別原因。