屏東市民生路上一家知名有照電玩店涉嫌現金賭博，檢警6日場查扣120台機檯、110餘萬元代幣，並帶回41人，訊後依賭博罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市民生路上一家知名有照電玩店涉嫌現金賭博，檢警6日場查扣120台機檯、110餘萬元代幣，並帶回41人，訊後依賭博罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市民生路上一家知名有照電玩店涉嫌現金賭博，檢警接獲情資後，循線追查發現該店限制級機台時常更替換新，代幣還可以到其他分店把玩機檯，6日晚間直搗店內，當場查扣120台機檯、110餘萬元代幣，並帶回41人，訊後依賭博罪嫌送辦。

警方表示，位於屏東市民生路的知名電玩遊戲場內，傳有兌換現金涉嫌賭博等不法情事，因此組成專案小組長期蒐證，結果發現該店除限制級機檯時常更替換新外，代幣還可到其他分店把玩機檯，藉此吸引大批其他鄉鎮電玩迷前往把玩。

警方說，6日晚間，行政科、督察科、刑警大隊、屏東、里港、東港、潮州、內埔分局等單位員警，分持屏東地院搜索票，同步對該店及數個涉嫌兌換代幣處所執行搜索，全案總共查扣120台限制級賭博機檯、124片電腦IC版、約3公噸重的遊戲代幣110萬餘枚等證物。

此外，警方還從現場帶回5名店員、28名賭客，以及涉嫌兌換代幣的8名嫌疑人，共計41人，訊後全以賭罪嫌移送偵辦。