遠東國際電影節主席Sabrina與共同創辦人Thomas今在台接受訪問。（羅永銘攝）

鞏俐主演的電影《大紅燈籠高高掛》奪威尼斯國際電影節最佳導演銀獅獎。（褚明仁提供）

明年第26屆義大利遠東國際電影節，將推出台灣資深製片人邱復生經典華語電影回顧展，會把他過往出品的5部經典華語片《悲情城市》、《戲夢人生》、《大紅燈籠高高掛》、《活著》、《鎗火》數位修復版，搬上電影節進行放映，並頒發給邱復生終生成就獎，成為繼2018年影后林青霞之後，第二位獲此殊榮的台灣電影人。

義大利遠東國際電影節主席Sabrina Baracetti與共同創辦人Thomas Bertacche，7日在台灣受訪表示，邱復生的慧眼在影史是難能可貴，這次能將金桑樹終身成就獎頒發給他，是電影節的驕傲。為了放映這些電影，電影節也花了6年跟邱復生洽談，隨著電影修復完成並重映獲得好成績，也讓邱復生點頭同意，他將出席映後座談。

Sabrina相當推崇邱復生，她說：「這不但是華語影壇的奇蹟，就連全球影壇的其他製片人也難以企及的成就。」舉例1999年邱復生找來香港導演杜琪峯，合作電影《鎗火》，如今已是備受國際影壇討論的香江經典黑幫經典，該片讓杜琪峯由《威龍闖天關》這的喜劇，脫胎換骨為自成一家風格的導演。

Sabrina還提到，台灣電影《本日公休》、《黑的教育》在今年的電影節獲得好評，特別是《黑的教育》導演柯震東讓她印象深刻，表示很開心能看到柯震東從《那些年，我們一起追的女孩》演員身份，變成《黑的教育》導演，笑認自己是柯震東的粉絲。

另Sabrina也說，自己會特別觀察當地觀眾的感受，「台灣電影非常貼近生活，反映出現實狀況，這很難得，傅天余導演的《本日公休》在我們那邊放映，獲得最佳劇本獎，覺得這樣的題材是會引起全球共鳴的。」