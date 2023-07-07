「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」7至9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，3天演出分別邀來三金得主盧廣仲、八三夭、動力火車等30組台灣藝人及2組韓星Jessi、「MAMAMOO＋」輪番嗨唱，製作成本約5000萬，3天共吸引6萬名粉絲到場，粗估替高雄至少帶來上億的觀光財。

陳建州（黑人）近日接連遭到大牙（周宜霈）、郭源元出面指控性騷擾，昔日《黑澀會》班底妖嬌日前表示，差點受到侵犯，但對方最後並沒伸出狼爪，她也因此逃過一劫，妖嬌今日受邀登上高雄啤酒音樂節演出，事前受訪表示，之前透露黑人曾致電要她到房間聊天，並脫口「床那麼大」、「可以睡這裡」，她立即起疑，最後順利逃離房間，今日也強調，可能時隔多年對方已經忘記了，「這可能是他的習慣動作，我相信對其他美眉都可能有類似的事情。」

大牙先前在臉書控訴，被黑人性騷擾，陳建州隨後發聲明對大牙提告並求償千萬，大牙事後回應：「再次感受到當年窒息的壓力，但是，這次我會勇敢，法院見。」妖嬌被問及此事，義氣相挺說，「如果大牙需要我出庭作證，我可以，因為這是事實，就算我說100次這100次都是一樣，因為就是事實。」

她指控黑人性騷，未來會怕見到黑人嗎？她說：「不會，他可能怕碰到我吧。」更透露，黑人至今仍未向她道歉，她喊話，「希望他可以好好處理一下」，但也有網友酸民稱她蹭熱度，她翻了個白眼說：「我不是要蹭熱度，要講就讓他們講。」

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