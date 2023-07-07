國立台東高中學生張譽鐙、林新武、江其宸、王冠宇等4人組成團隊Astro g，親手研發火箭，曾在校園多次發射，差點引發火警。歷經多次試驗4人昨天在豐榮國小試燃20多枚火箭，結果仍以失敗告終，但4人熱情不減，「至少有成功案例，而且我們也嘗試過了！」

張譽鐙、林新武、江其宸、王冠宇組成的團隊Astro g，帶著籃球社的陳金條、許庭綸、張麒鴻7日下午攜帶材料，與一同報名參加的20多名國小到高中生一同在教室自製紙火箭。

隨後在操場試射20多枚火箭，最後成功的大約有6支，發射初期，大多火箭都僅冒煙或最後燒毀，現場一片鴉雀無聲，直到首支火箭成功射出且離地，竟然是小學生的火箭，高中生直呼「竟然被小弟弟打臉！」，第2支是參與活動的國立台東女中學生，所幸主辦單位所製的火箭射出超過3公尺高度，也讓主辦人們扳回一城。

發起人張譽鐙從小就喜歡動手嘗試，張父說，兒子差點燒學校，他拿到記過通知單才知道有這回事！張譽鐙則笑著回嘴「才1小過1警告而已，很值得！」他說，知識多從網路及Youtube學習，然而看來簡單，做來難，即使有許多參考資料，還需經10幾次試驗才能找到最滿意的製作方式。

成員們回憶當天情況表示，當天在教室試著燒1塊燃料，未料煙霧比火還大，引發警鈴大作，偏偏沒人知道如何關閉，最後校方請來廠商關閉，4人都說「記過只有家長在乎」。

台東高中Astro g團隊以硝酸鉀融合糖作為固態燃料，以氧化鐵為催化劑，以紙管作火箭主體，以最低的成本，還原火箭發射的原理，讓民眾親近了解並見證火箭升空。

張譽鐙進一步說明，由於不知道火箭到底能射多高，一開始查到全台東市區飛航限高最寬鬆的地區在豐榮國小，去電民航局1次未果，就主動聯絡豐榮國小洽談，未料校方十分支持，立馬答應出借場地。從飛行結果看來，不僅不會造成飛安，就連操場運動的阿公、阿嬤根本也不受到驚嚇。