對於國民黨總統候選人、新北市長侯友宜近來數份民調均落於第三，前立委郭正亮覺得很奇怪，硬是不道歉，真的不知道侯友宜在幹嘛？難以理解！

郭正亮在中天電視李珮瑄主持的《綠也掀桌》政論節目表示，現在觀察的已經不是侯友宜民調是不是第三，而是和第二名落差有多大？因為國民黨723要開全代會，目前雜音不少。

郭正亮直言，有一個現象難以理解，真的不知道侯友宜在幹嘛？在螢幕上硬是不道歉，是要幹嘛？「我就覺得很奇怪」，郝龍斌的名言，不選的人最大，要選的人最小，現在應該是拜託四方吧？結果有三次機會，包括黃復興那一場也不願意講、臉書也不願意、趙少康給機會也不願意，「我真的不知道他在想什麼？」

「目前給我的感覺是」，郭正亮披露，如果民調持續第三，而且差距並沒有因為趙少康的訪問而產生明顯的變化，「目前我聽到有全代在連署」，把提名收回，擇期再議，就是提名被取消，這要看發展狀況。

前立委郭正亮。 （資料照片）

「他的麻煩在這裡」，郭正亮認為，侯友宜新北選的順風順水，憑政績就選上了；但現在到新北以外的地方都不熟，很多人也不一定支持，所以要適應逆境！

郭正亮強調，黃復興在玉喜飯店聚餐，侯友宜應該到樓下接韓國瑜，現場有30部攝影機，就會一路拍，「不就都是你們兩人的鏡頭？」也可以乾一杯，一笑泯恩仇！「我也看過阿扁、宋楚瑜做這樣的動作」，知道在逆境中爭取多數！少數到多數要有情感的過程，「但你這麼硬！？」