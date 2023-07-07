美國在台協會（AIT）昨(6)晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統任內首次親自出席，藍綠白三黨總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲也都出席，3人與外賓互動也引發關注。媒體人陳鳳馨今表示， 美國強調的是「無論下一任總統是誰，都希望台美關係能持續成長」，意思就是不見得美國會押寶在蔡英文的「儲君」賴清德身上。

昨晚酒會中，侯友宜由朱立倫、江啟臣及一名翻譯陪同，柯文哲則由前外交官、黨秘書長周台竹及民眾黨立委邱臣遠陪同，賴清德則是一路跟隨蔡英文。

AIT主席羅森柏格今在美國與媒體圓桌談話時也重申，「不論台灣人民明年選出誰擔任下一位領袖，這個人就是美方打算持續緊密合作搭檔的對象。美國政策不會因為哪位參選人執政而改變。」

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，美國強調的是無論下一任總統是誰，都希望跟台灣保持良好關係，意思就是不見得美國會押寶在蔡英文的「儲君」賴清德身上，因為美國仍有疑賴論、對賴清德未來路線的不信任也越來越明顯。

陳鳳馨也提到，美國對賴清德的不信任還牽扯到美國國內的政黨之爭，幫賴清德說話、刊登賴清德投書的都是偏共和黨的媒體，偏民主黨的就沒有進展。

她認為，民進黨也在押寶共和黨，這可能與拜登政府之間的外交挫折有關，認為共和黨對綠營的態度更友好，但無論如何，台灣明年1月大選時，還是民主黨當家，就算共和黨當選美國總統也是台灣選後的事情，所以蔡英文也很清楚，不能在昨晚的場合得罪美國。

陳鳳馨也提到，柯文哲曾經訪美，美國對他會比較熟悉，但柯訪美回來後，華府智庫對他沒有好評，因為美國覺得他天馬行空、不知道在想甚麼，因此柯要加強他的可信任度。