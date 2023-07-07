梅雨季結束後，台灣搖身一變成為「烤番薯」，全台各地都熱死人。今天小暑日更是讓民眾吃不消。氣象局7日傍晚5點半發布高溫特報，其中雙北、基隆、花蓮與屏東5縣市都出現38度的極端高溫，且明天也將維持極度炎熱的天氣型態。
氣象局表示，今天(7日)台北、新北、基隆、花蓮與屏東為橙色燈號，出現38度極端高溫，桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義市、台南、高雄與屏東為橙色燈號，溫度超過36度。
氣象局指出，明天(8日)台北、新北、花蓮將出現38度極端高溫，其中台北市為紅色燈號，有連續38度極端高溫的可能性；此外，基隆、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義市、台南、高雄、屏東、台東高溫也都會突破36度。
氣象局表示，近日部分地區就算到晚上10點，氣溫依舊有30度，呼籲民眾盡量避免戶外活動，若真要出門，必須做好防曬，多補充水分，適時進入室內避暑，以防中暑。
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