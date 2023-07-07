英媒《金融時報》報道導說，中國國家主席習近平今年3月訪問莫斯科期間，曾當面警告俄羅斯總統普丁不要在烏克蘭使用核武器。

《金融時報》（FT）7月5日援引西方和中國官員的話說，中國國家主席習近平3月訪問莫斯科期間與普丁會面時，曾警告他不要在烏克蘭使用核武器。從那時候起，中國官員私下裡都把俄羅斯未對烏克蘭使用核武器的功勞歸功於習近平對普丁的談話。

烏克蘭《基輔獨立報》說，俄羅斯官員和俄媒曾私下或公開威脅要對烏克蘭及其西方友邦使用核武器。

報導說，北京多次反對俄羅斯對烏克蘭動用核武。在去年11月與美國總統拜登的會晤中，習近平同意拜登總統的觀點，即「核戰爭永遠不應該打，也不可能贏」，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。

烏克蘭情報部門警告說，俄羅斯計劃破壞被佔領的札波羅熱核電站。烏克蘭國家安全和國防委員會主任奧列克西．達尼洛夫（Oleksii Danilov）說，任何針對核電站的恐怖襲擊都將被視為使用核武器。

報導引述未具名的中國政府官員稱，「阻止普丁動用核武」是中國爭取跟歐洲修復關係的核心工作。他表示，若烏克蘭或其他盟友遭俄國核武襲擊，可能掀起歐洲對中國的反彈；但若中國能防止這種事發生，有利於改善中國與歐陸的關係。

報導還說，中國雖默許、支持俄國，卻也對這場戰爭抱持疑慮。中國人民大學國際關係專家時殷弘認為，俄國「永遠不會得到中國認可去動用核武」；若俄國這麼做，「中國將進一步疏遠俄國」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日否認了上述報導。根據《路透》指出，佩斯科夫說，普丁與習近平會晤後發表的文件已闡明兩人談話內容，除此之外「其他的都是假的」。