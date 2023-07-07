永慶房屋與時報金犢獎合作永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎，計有來自全球學子的2729件創意作品報名，並在7月2日金犢獎頒獎典禮上揭曉優勝者。南臺科技大學資訊傳播系學生郭柏維與指導老師梁丹青，以《人在做天在看》勇奪金犢獎。

銀犢獎與銅犢獎分別由國立雲林科技大學視覺傳達設計系同學卓筱倫與指導教授趙飛帆、上海師範大學廣告學的同學金子晨、康洛斌、李雅琪及指導老師鄭歡獲得。

連續2年與金犢獎合作設立品牌形象廣告設計獎，永慶房屋的目的是透過全球華人新世代的創意視角，呈現品牌一貫堅持的「先誠實，再成交」企業價值與社會責任。人資部協理塗振宏表示，「誠實」是發自內心，所有規範或法律，只是界定企業需要遵守的最低標準，但永慶房屋自我界定的規範比法律更嚴謹，希望提供更完整的資訊跟透明的行情，讓消費者真正地把選擇權握在手上，而學生們的作品能體會永慶房屋堅持的企業精神，真的很感動。

塗振宏以金犢獎作品《人在做天在看》為例，表示學生是以神明為主角拍攝影片，表達即使企業行事沒有人盯，沒有監督，仍要維持高標準呈現給消費者，切中主題。郭柏維表示，社會上有很多關於真實與不真實的想法，很多事情不見得看得到，但就是會發生；當初選擇創作主題時，一看到永慶房屋的策略單就很有想法。選擇以民間習俗的神明為主角，是因祂是人世間第三視角，我們做什麼，祂一定看得到，表達大家要誠實，不要做壞事。

梁丹青老師表示，金犢獎是個很大的舞台，是所有廣告、傳播、設計相關科系同學的夢想，所以積極鼓勵同學參加，隨時導正他們的創作方向，以接近策略單的訴求；她也告訴學生，創作過程就是一直不停的修煉，付出更多的努力，爭取被看到的舞台。

南臺科技大學團隊以神明為影片主角，說明「誠實」須發自內心的概念。(圖／時報金犢獎提供)

抱回銀犢獎的卓筱倫表示，永慶房屋是最常出現在她生活中、最熟悉的的品牌，很想為品牌做一些創意發想，上課時學到的3D製作技巧也觸動她的創作理念，因此結合所學及永慶房屋主體建築的概念，讓創意更加貼近人性。指導老師趙飛帆表示，視覺傳達設計系學生從事創作時，要透過空間環境的方式思考，因此鼓勵同學以戶外創意媒體的方式發想，沒想到可以受到評審青睞及鼓勵。

對於未來想透過金犢獎發光發熱的學子們，塗振宏表示，永慶房屋與金犢獎的合作，就企業主的角度，希望學生能夠透過作品表達企業理念；對學生而言，應是把所學跟專業累積之後，轉化為創意作品，透過金犢獎發表，呈現讓消費者能夠感動的事情，打動消費者，而不是僅僅專注於呈現作品。

永慶房屋人資部協理塗振宏盛讚獲永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎各項獎的作品切中主題，讓他感動。(圖／時報金犢獎提供)

永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎

(圖表／時報金犢獎提供)

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