氣立表示，整體消費性電子產業景氣仍處於相對低點，大陸消費性電子市場買氣也無明顯復甦，是氣立6月營收不若預期；加上去年同期適逢上海解封累積訂單集中出貨所致，與去年同期相比，年減幅擴大。

氣立指出，近期IT、消費性電子去庫存化，依據大立光釋出的訊息，下半年消費性電子及智慧型手機出貨量都比去年同期微幅成長，加上近期消費性電子產業已傳出去化庫存也接近尾聲的訊息，多款智慧型手機也調升年度出貨目標，氣立預期下半年營運會隨消費性電子產業慢慢復甦而逐漸好轉。

氣立表示，氣動元件主要用於消費性電子產品生產的組裝、品質控制與包裝等製程中。在組裝部分，氣動夾具和機械手臂等在自動化組裝線上可以精確地、快速地移動和安裝電子零配件。而壓力傳感器則常用於檢測自動化設備或氣動設施中的內部壓力及流量，以控制設備運作品質與效能。另外氣動元件也運用在包裝機械設備中，使產品快速、安全包裝完成，以利運輸和銷售。

氣立指出，根據市調機構DSCC指出，6月智慧型手機領導品牌對於新機型的面板訂單量高於去年的100％；彭博最新數據也顯示，4月智慧型手機的出貨量2,520萬支，比2022年同期增加 400萬支；大陸手機大廠更是率先調高2023年手機出貨目標，從3,700萬支上修至4,000萬支，增幅約8.1％。除智慧型手機外，電視、IT相關產品庫存也逐漸進入尾聲，也透露著全球低迷已久的消費性電子漸露曙光。